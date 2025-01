Lutte contre les biens mal acquis : M. Sarr a encaissé 14 milliards de FCFA pour des voitures de luxe sous Macky Sall

XALIMANEWS-Le Pool judiciaire financier poursuit activement sa lutte contre les biens mal acquis depuis sa mise en place. Parmi les affaires en cours, liées aux plaintes de la CENTIF sur un blanchiment présumé de plus de 125 milliards de FCFA, le parquet financier s’est intéressé à un spécialiste de la location de voitures de luxe. M. Sarr, désormais placé sous mandat de dépôt, aurait perçu plus de 14 milliards de FCFA pour la location de véhicules de luxe au régime de Macky Sall entre 2020 et 2023, selon L’Observateur.

Chaque année, Sarr facturait en moyenne 2 milliards de FCFA au régime pour la mise à disposition de ses véhicules. Lors de l’élection présidentielle du 24 mars 2024, plusieurs autorités de l’ancien régime auraient utilisé ses voitures de luxe pour mener campagne, rapporte le journal.

Interrogé une première fois par la Division des investigations criminelles (DIC), Sarr avait été libéré. Il a expliqué aux enquêteurs qu’il fournissait à l’État des véhicules prestigieux de marques telles que Toyota, Mercedes, BMW et Nissan Patrol. Cependant, ces justifications n’ont pas convaincu le parquet financier, qui a ordonné son arrestation, exécutée par la DIC.

L’enquête a également révélé qu’avant la fin du dernier mandat de Macky Sall, Sarr a encaissé une importante créance de plusieurs milliards de FCFA, versée sur ordre de l’ancien ministre des Finances, rapporte une source citée par le journal.