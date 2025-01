Lutte contre les crimes financiers : ouverture d’une enquête sur un réseau de blanchiment de plus de 125 milliards de FCFA

XALIMANEWS-Le Parquet du Pool judiciaire financier a été saisi par la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF) à la suite de rapports mettant en lumière des mécanismes sophistiqués de blanchiment de capitaux. Ces rapports soulèvent des inquiétudes sur la manière dont des fonds d’origine illicite sont dissimulés.

L’examen détaillé de l’un de ces rapports a mis en évidence des pratiques particulièrement complexes, impliquant notamment l’usage de sociétés écrans pour réaliser des transactions suspectes. Le montant total de ces opérations est provisoirement évalué à plus de 125 milliards de FCFA. Ces mécanismes semblent avoir été déployés dans le but de masquer l’origine criminelle des fonds.

Conformément à la loi n° 2024-08, le Parquet prévoit l’ouverture d’une information judiciaire pour plusieurs chefs d’inculpation, parmi lesquels figurent le blanchiment de capitaux, la corruption, l’escroquerie sur deniers publics et l’abus de biens sociaux. Cette procédure s’inscrit dans une volonté de démanteler ce réseau criminel et de renforcer les efforts de lutte contre les crimes financiers, dans un contexte où la transparence économique est de plus en plus exigée.

Les infractions présumées sont d’une gravité particulière et incluent, entre autres, l’association de malfaiteurs, le blanchiment de capitaux, l’escroquerie sur les deniers publics, la corruption, le trafic d’influence et l’abus de biens sociaux.

L’ouverture de l’information judiciaire permettra de mobiliser des moyens importants pour mener des investigations approfondies. Ces enquêtes auront pour objectif principal d’identifier tous les responsables impliqués et de retracer les flux financiers afin de déterminer l’origine exacte des fonds détournés.