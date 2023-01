Une réalité qui a permis à Mme le Ministre de la Santé et de l’Action Sociale de rappeler la volonté du président Macky Sall, d’adhérer à la nouvelle feuille de route de l’OMS 2021-2030 pour lutter plus efficacement contre les MTN d’ici 2030. A l’en croire, le contrôle et l’élimination de ces maladies constituent une ligne d’action prioritaire dans le Plan national de Développement sanitaire et social 2019-2028. À ce propos, le Sénégal a enregistré d’importants résultats.

