XALIMANEWS -Ces dernières semaines, le Sénégal était confronté à des scènes de violence. A Dakar, des échauffourées entre des forces de l’ordre et des jeunes ont été notées notamment dans le cadre du procès opposant le ministre du Tourisme et des Loisirs Mame Mbaye Niang et le leader de Pastef, Ousmane Sonko. Ce qui a inquiété à la fois, populations, décideurs et acteurs de la société civile. C’est le cas du mouvement citoyen African Youth Challenge (AFC). Ce dernier a décidé de mener des actions de sensibilisation auprès de la population sénégalaise mais surtout auprès de la jeunesse.

