Les 2 promoteurs organisateurs des 2 galas, ont des avis différents sur l’annulation des deux événements. » C’est triste, c’est désolant, c’est déplorable.Si on nous avait informé sur les raisons de l’annulation, nul n’aurait contesté, vu l’état sanitaire actuel. Mais ne pas communiquer, ni par décret, ni par arrêté, ni par aucun autre document officiel, on est dans la cacophonie « , a avancé Jumbo, patron de Rent Dakar, avant d’ajouter, qu’il a investi plus de 30 millions dans son gala, et que c’est lui même qui est allé aux informations pour voir ce qui se passait. Une attitude irrespectueuse de la part de l’administration, qui mérite de démissionner, a-t-il fustigé.

