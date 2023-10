Ce choc entre Ada Fass de l’Écurie Fass et Zoss de Rock Énergie à démarré à 20h 42, après une minute de silence en l’honneur de Moumy Seck décédée, épouse de Bougane Gueye Dany et soeur du chanteur Waly Seck. Après des balancements de bras qui ont duré plus d’une minute, Ada déclenche un coup, Zoss réplique et Il s’en suit un accrochage et le Fassois plus jeune et plus prompt, terrassa le lutteur des Parcelles Assainies en le plaquant. Vite fait et bien fait pour Ada Fass, le tout en 2 minutes et quelques secondes.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy