Le choc tant attendu par tous les férus de la lutte avec frappe, devant opposer le chef de file de l’écurie Rock Énergie et par ailleurs le Roi des Arènes Modou Lô et Ama Baldé le Pikinois et tête d’affiche de l’écurie Falaye Baldé, est reporté. Prévu initialement ce 13 mars, ce duel de titans est avorté à cause de la blessure du lutteur des Parcelles Assainies. Ce dernier est blessé lors de sa préparation en France et serait indisponible 3 mois, d’où le report. « Mdou Lô est indisponible 3 mois, dont 2 mois de soins médicaux et 1 mois de rééducation » , a avoué Luc Nicolas dans les colonnes du journal Sunu Lamb de ce lundi. Face à cette situation imprévue, le promoteur de la Petite Côte promet de tenir ce combat au mois d’août : « Si le CNG prorogé la saison jusqu’au mois d’août 2022, je pourrais organiser l’événement. Je voudrais vraiment tenir ce combat et passer à autre chose » . A renchéri Luc, toujours dans Sunu Lumb.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy