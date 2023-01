Le Fils de Double Less, déchu de ton titre de roi des Arènes, battu par 2 fois par un Pikinois (Eumeu Sene), ne veut pas courber l’échine une 3ème fois face un lutteur du département rival, qui avait eu le culot de battre son jeune frère Sa Thiès. Plus expérimenté et plus outillé techniquement, Balla Gaye 2 part avec la faveur des pronostics. En face, l’adversaire ne viendra pas en victime expiatoire. Crédité d’un revers lors de son dernier combat, le fils de De Gaulle compte redorer son blason, face à un mastodonte de l’Arène. Et pour être historique ce soir, il faut un Boy Niang héroïque pour réaliser un combat de haut vol, face au tombeur de Yekini.

