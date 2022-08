XALIMANEWS-Ce dimanche 7 aout, l’Arène nationale va refuser de monde pour le combat titanesque opposant Balla Gueye 2 à Gris Bordeaux. Ce choc proposé par Gaston Production revêt d’une importance capitale pour les 2 athlètes en perte de vitesse ces derniers temps et qui ont besoin de se racheter.

Balla Gaye 2/Gris Bordeaux, un choc qui fait déjà saliver plus d’un spectateur. Le Lion de Guédiawaye et le Tigre de Fass sont parmi les meilleurs de leur génération. Entre ces deux, seul, Balla Gaye 2 a eu à gouter aux délices du roi des Arènes, et malgré leur fortes reputations, les 2 colosses ne sont plus assez irrésistibles comme avant. D’ailleurs, tous les 2 sortent d’une défaite, Le fils de Double Less revient d’un revers contre Bombardier, alors que le pensionnaire. de l’écurie Fass a mordu la poussière lors de son dernier combat, face à son adversaire d’aujourd’hui, en 2018 et par avertissements.

De ce fait, ce choc devrait être très disputé entre ces 2 champions, et malheur au vaincu, qui risque de voir les jeunes lutteurs frapper à sa porte. Lors de leur dernière confrontation, le spectacle n’etait pas au rendez-vous et le public voudrait assister à de belles empoignades

ADVERTISEMENT

Pour Gris Bordeaux, reputé bagarreur, il avait averti son adversaire lors de leur face to face. « Je veux montrer à Balla que j’ai plus d’expérience que lui. Il sait qu’au coup de sifflet de l’arbitre, il verra que du feu. » Avait-il declaré avant d’ajouter, « il est conscient que je suis physiquement plus fort. »

De son coté, Le fis de Double Less avait repliqué : «Gris doit savoir qu’il a affaire à Balla Gaye 2. Que ça soit dans la bagarre ou dans la lutte, je vais le battre cette fois-ci. Je n’ai pas peur de ses coups, c’est un peureux ». Donc, le décor est planté pour ce duel de Mammouths. Y’aura-il confirmation pour Balla Gaye 2, ou revanche pour Gris Bordeaux ? Réponse dans quelques heures.