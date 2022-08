Les 2 masdotontes, après presque une minute de balancements de bras, ont démarré les hostilités. Balla lance un coup et Gris répliqua par un terrible coup, qui fait vaciller le Guédiawayois, les 2 lutteurs s’enlancent ett le fassois est desequilibré mais parvient à se relever. L’arbitre les sépara, après que Gris fut sorti de l’arène. Les 2 champions vont revenir au milieu de l’enceinte, et après un avertissement pour chacun d’eux pour passivité, les 2 colosses vont se confronter et dans la melée, Balla parvient à terraser son adversaire. Le Lion de Guédiawaye enchaine un second succès devant le 3ème tigre de Fass.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy