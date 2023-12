« Il a dit que je suis un agresseur, que je suis un soulard, alors que je l’ai jamais vu. Si Dieu devait dévoiler ce que chacun de nous fait, on n’oserait pas se rencontrer ici. Il devrait être assez mature, mais Dieu est grand, attendons le 24 décembre. « A réagi Bébé Diène portant un bonnet Cabral bleu et des lunettes noirs, flanqué de Boy Kairé et Diène Kairé. Quand le journaliste lui demande si est ce que les propos son adversaire Amanekh lui font mal, le Médinois rétorque, « Non ! Ça ne peut pas me faire mal, parce qu’on ne m’a jamais vu faire des choses délictuelles. » A-il ajouté avant de préciser, » Seulement Dieu peut mettre des obstacles sur nos chemins. Revenant sur son adversaire dont son principal atout est sa vivacité, Béné Diène lâché. « Da né Mane damay lindia (Il dit qu’il je suis un agresseur), inshaallah le 24 décembre je vais confirmer cela, jusqu’à lui sectionner les nerfs du pieds. » A réagi Bébé Diène sous les vivants d’un public surexcité et confiant.

