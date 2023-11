Ce dimanche 5 novembre 2023, l’arène nationale acceuillait le combat tant attendu entre Modou Lo et Ama Baldé, avec comme enjeu le titre de roi des Arènes détenu par le Parcellois. Mais alors que les 2 protagonistes s’empoignaient dans l’enceinte et que le fils de Falaye Baldé était en mauvaise posture, les 4 appuis au sol et recevant des coups de Modou Lo, un supporter a accouru pour porter assistance à Ama, en relevant Modou Lo de force. Lors de l’intervention de l’intrus, le combat n’était pas arrêté par les arbitres. Cependant, après cet incident et la consultation de la VAR, Modou Lo fut proclamé vainqueur et conserva son trône.

