Lutte sénégalaise-Combat Modou Lo/Siteu du dimanche 24 novembre : un affrontement qui suscite déjà l’engouement

XALIMANEWS-Le duel tant attendu du dimanche 24 novembre 2024 entre Modou Lo, le roi des Arènes, et l’outsider Siteu, attise une véritable effervescence. À l’approche de ce choc de titans, la tension monte, mais dans les deux camps, la confiance règne, chacun des lutteurs se préparant à livrer une bataille décisive pour marquer l’histoire de la lutte sénégalaise.

À quelques heures du choc entre le combattant des Parcelles Assainies et celui de Lamsar, la passion qui entoure cet affrontement rappelle les émotions suscitées par les duels entre Modou Lo et Balla Gaye 2. Rarement un combat n’aura autant enflammé les débats. Dans les rues, les lieux de rencontre sportifs ou ailleurs, les amateurs de lutte sénégalaise ne parlent que de ce face-à-face.

Modou Lo, qui reste sur deux victoires impressionnantes contre les lutteurs Pikinois Amadou Baldé et Boy Niang, va défendre sa couronne face à Siteu, l’espoir de Diamaguene-Lamsar. À l’approche de ce combat à fort enjeu, la question se pose : Modou Lo est-il réellement en danger ? La réponse viendra ce dimanche, après le duel. Néanmoins, l’enfant de Lamsar semble sûr de lui, comme en témoigne la confiance qu’il a affichée lors de sa conférence de presse.

Dans les deux camps, la confiance règne et chacun croit fermement en sa victoire. » Modou Lo est un sportif de haut niveau qui respecte tous ses adversaires. Il a bien préparé son combat et reste confiant quant à cette victoire « , a déclaré Pape Mbaye, son coach. De son côté, Max Mbargane, entraîneur de Siteu, réplique : » Siteu est un athlète discipliné, respectueux de ses adversaires, mais il ne se laisse pas intimider par la réputation de Modou Lo. Son objectif est clair : détrôner le roi des Arènes. «

Siteu, qui n’a rien à perdre mais tout à gagner, devra toutefois faire preuve de respect et de prudence face à Modou Lo ce dimanche. C’est ce qu’a souligné dans l’émission Bantamba, Reug-Reug, récent champion du monde de MMA et voisin du lutteur de Diamaguene : » Siteu pourra l’emporter s’il parvient à imposer son corps-à-corps. Modou Lo est un grand lutteur, mais dans ses combats, il cherche toujours à affaiblir son adversaire avant de passer à la lutte pure. » Toutefois, Reug-Reug conseille à » Siteu de ne pas se laisser emporter dans n’importe quel combat contre Modou Lo, et de bien se positionner pour exploiter sa frappe du gauche. » (Nous y reviendrons)