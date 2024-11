Lutte Sénégalaise-Combat Modou Lo/Siteu : Qui va scalper l’autre, entre le Roi Kharagne et l’ambitieux l’ambitieux Yalmine, ce dimanche 24 novembre ?

XALIMANEWS – Ce dimanche 24 novembre, l’Arène nationale vibrera au rythme du choc tant attendu entre Modou Lo et Siteu. Ce combat, qui suscite de nombreuses passions, promet d’être un événement exceptionnel pour les amateurs de lutte avec frappe. Le Roi des Arènes, Modou Lo, déterminé à conserver son trône, devra faire face à un adversaire ambitieux qui rêve de lui ravir sa couronne.

Enfin, le jour J est arrivé. Il ne reste plus que quelques heures avant que les deux lutteurs, le Parcellois Modou Lo et le Diamaguenois Siteu, ne s’affrontent dans l’enceinte de l’Arène nationale. Ce combat, qui a enflammé les réseaux sociaux et fait naître une grande effervescence, donnera son verdict ce dimanche soir, aux alentours de 20 heures. Après une intense préparation et des échanges passionnés entre les supporters des deux camps, place aux protagonistes pour ce face-à-face tant attendu.

Modou Lo, alias Kharagne Lo, originaire des Parcelles Assainies, défendra sa couronne face à Sitapha, dit Siteu, enfant de Diamaguène et idole de tout Lamsar. L’enjeu de ce choc est la suprématie de la lutte sénégalaise, avec le titre de Roi des Arènes en jeu. Modou Lo, fort de ses deux victoires éclatantes face à Ama Baldé et Boy Niang, n’a aucune intention de céder son sceptre. De son côté, le Lamsarois, battu par Lac de Guiers 2 lors de son dernier combat, arrive sans pression, prêt à saisir sa chance et à réaliser l’exploit.

La fougue et la détermination de Siteu, portées par le célèbre tube de ses fans « Siteu Dagal Bopeu bi » (comprendre par là « Siteu, coupe-lui la tête »), suffiront-elles à déstabiliser la ténacité et l’expérience de Modou Lo ? La réponse se fera ce soir, après le coup de gong final. Une certitude : les deux lutteurs entreront dans l’arène avec une confiance totale en leurs capacités respectives.

« Vous savez on ne dévoile pas ses armes quand on va à la guerre. Mais je saisi que ses proches ne lui conseilleront pas de se bagarrer avec moi cars eux me connaissent. S’il se bagarre avec moi, il sortira de l’enceinte en fuyant. J’espère seulement qu’il tiendra sa promesse c’est à dire qu’il m’attaquera. » A déclaré le roi des Arènes , avant d’ajouter, « J’ai affronté tous types de lutteurs et j’ai la chance d’avoir aux parcelles assainies des sparring partners qui ont la taille de Siteu (…) J’ai entendu dire qu’on le surnomme « Yalmine » qui veut dire chef de famille en langue sérère. Je veux qu’il sache que je suis le propriétaire du pays (rires) donc son patron. » De son côté, Siteu a déclaré lors de son Open Press dans son village de Dionwar, « Quoi qu’il en coûte, je ramènerai la couronne à Dionwar. Je suis mille fois meilleur que Modou Lô. Je suis de retour chez moi ici à Dionwar et je sens que je suis à ma place. Que me supporters viennent au stade avec leurs plus beaux habits et l’esprit tranquille. Je leur promet de faire le nécessaire dans l’enceinte ».

En termes de palmarès, Modou Lo affiche un parcours impressionnant avec 22 victoires, 3 nuls et 3 défaites. Siteu, quant à lui, comptabilise 12 victoires, 5 défaites et un combat sans décision.

