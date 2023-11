XALIMANEWS-Ce dimanche, à l’arène nationale, un autre gros choc est proposé aux férus de lutte une semaine après Modou Lo/Ama Baldé. En effet, le combat tant attendu, entre Eumeu Sène de l’écurie Tay Shinger et Tapha Tine de Baol Mbollo sera au menu. Un combat qui sera très épique entre le Pikinois très outillé en lutte pure et le Bail Baol gros puncheur aux coups dévastateurs.

Une semaine après le choc ayant opposé Modou Lo à Ama Baldé et remporté par le Parcellois, une autre grosse bataille sera au menu ce dimanche, à l’arène nationale. En effet, Eumeu Sène de l’écurie Tay Shinger de Pikine sera défié par le géant Tapha Tine, pensionnaire de l’écurie Baol. Un combat entre 2 colosses, qui ne se sont jamais croisés. Il y’aura certainement de chaudes empoignades, de la lutte pure voire des coups, car Eumeu Sène est réputé fin lutteur et Tapha Tine est connu pour son côté puncheur.

Aux coups de points ravageurs de Tapha Tine, Eumeu Séné lâche : ‘J’ai affronté de vrais adversaires qui étaient plus forts techniquement et plus doués dans la bagarre. Et pourtant, je les avais tous terrassés. Mon combat d’anthologie contre Gris Bordeaux est un exemple. Tout le monde avait vu comment je m’y étais comporté. Bombardier a une lourde force de frappe. J’avais pourtant encaissé son coup sans en pâtir. Je me suis frotté à de bons puncheurs, sans dégâts énormes. Que Tapha Tine augmente ou baisse son poids, ça ne me regarde pas. Je ne crains rien chez lui. Je ne le calcule pas. Tous ceux qui avaient fait une déclaration de guerre étaient finalement rentrés chez eux en oubliant leurs chaussures au stade (sic). Ce combat, je n’y vois que la victoire pas autre chose. Les amateurs verront le Eumeu Sène qui avait livré un combat choc contre Gris Bordeaux», a-Il déclaré

De son côté, Tapha Tine a déclaré à propos de son adversaire. » Eumeu Sène est un très bon lutteur qui est fort avec les poids lourds mais moi aussi, j’ai battu presque tous les poids lourds de l’arène et je suis aussi bien capable de lutter que de me bagarrer. Notre stratégie a déjà été peaufinée avec les entraîneurs. J’attends le jour J pour dérouler. Je demande donc à mon adversaire de ne pas fuir, de rester sur ses appuis et d’oser la confrontation. S’il le fait, je vais le bastonner (…) Je sais où une victoire peut m’amener. Mon rêve et celui de tous lutteurs est d’être roi des arènes. C’est ce que je veux, et il faudra d’abord passer par Eumeu Sène » . A assuré le géant du Baol

Espérons que le public sera servi lors de ce combat qui promet de chaudes empoignades entre deux lutteurs qui veulent enchaîner.