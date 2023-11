Le combat tant attendu entre Modou Lo et Ama Baldé, a vécu. Après le coup d’envoi donné par les arbitres à 20h 14 minutes et quelques secondes, les 2 combattants font des balancements de bras et il s’ensuit une attaque d’Ama Baldé, et Modou Lo lui envoie des coups. Touché, Ama attaque mais Modou Lo esquive. Les 2 lutteurs tombent à terre et le Parcellois, plus prompt, se lève le premier et ceinture le Pikinois, qui a les appuis à terre, en le roulant de coups. Sur ce, un accompagnant d’Ama Baldé entre sur l’enceinte et relève Modou Lo. Et ce fut la confusion. Mais après consultation de la VAR, l’arbitre donne la victoire à Modou Lo. Du coup, le Parcellois conserve sa couronne

