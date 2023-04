« Ce face to face aura lieu à 21 heures. Il se tiendra normalement au Thiossane Night Club de Dakar et sera diffusé en direct sur la TFM » , a indiqué Makane Mbengue , le fils de Gaston dans les colonnes de SunuLamb. Les amateurs de lutte attendent impatiemment ce choc, entre l’expérimenté Forza (Fass-Ndakaru), le Bargnois ex champion d’Afrique dans la catégorie des 100 kg contre Franc (Jambars Wrestling Academy), un guerrier qui a fait ses pteuved dans les Mbappats et ex champion d’Afrique des poids lours. Fans et téléspectateurs salivent déjà à l’idée d’assister ou de regarder ce face à face ce dimanche.

