Lutte Sénégalaise : Katy Diop sur Papa Boy Djiné, « son problème est purement et simplement psychologique. Il a perdu le contrôle et n’a plus les repères »

XALIMANEWS-Dimanche dernier à l’arène nationale, Papa Boy Djinné, également connu sous le sobriquet de Madji Madji 2, a subi sa cinquième défaite consécutive, devant Diockel. Un énième revers qui fait jaser.

Face à cette spirale négative de l’épouse de la célèbre danseuse Ndeye Gueye, amateurs et coachs s’interrogent. Quand certains recommandent à Madjid Madjid 2 d’arrêter la lutte, d’autres lui conseillent de revoir son staff, comme c’est le cas d’Amadou Katy Diop, l’ancien coach de Yekini, qui s’exprimait dans les colonnes de Lutte TV. « Je crois qu’il doit revoir son entourage et doit se rapprocher d’un lutteur expérimenté comme une ancienne gloire. Son problème est purement et simplement psychologique. Il a perdu le contrôle et n’a plus les repères. Il a besoin d’être rassuré et accompagné. S’il effectue des luttes simples aussi, il pourra se retrouver. » A lâché le technicien passé par l’écurie Fass.

