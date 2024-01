XALIMANEWS-Après la victoire nette et sans bavure de son protégé Modou Lo sur Boy Niang, Khadim Gadiaga le président de l’écurie Rock Énergie, tout heureux, a fait face aux journalistes.

L’ancien lutteur de décortiquer la victoire son poulain dans ses propos relayés par Wiwsport et puisés depuis les canaux de la 2STV. « C’était un combat rapproché et Modou Lô était à l’aise dans ce type d’opposition. Il maîtrise la boxe et la bagarre à la perfection comme Georges Frazier, Casius Clay ou Mbarick Fall (…) Hier en réunion Père Ndiouga Dia avait prévenu Modou Lô que Boy Niang allait essayer de saisir sa jambe. Donc on s’était bien préparé à l’avance même si Modou Lô voulait le mettre KO avec un upercut. » Quand à la possibilité de voir Modou Lo prendre sa revanche sur Bombardier voire Balla Gaye 2, Khadim Gadîaga dit niet et compte s’ouvrir aux jeunes lutteurs. « Non c’est impossible. Les amateurs sont lassés de voir les mêmes combats Modou Lô v Balla Gaye ou Modou Lô Gris Bordeaux ou Lac 2. Modou ne peut plus affronter les mêmes adversaires. Il faut de nouvelles affiches et les jeunes lutteurs sont là. Sa Thiès, Reug Reug, Siteu et même Tapha Tine sont les adversaires de Modou Lô. Pour 200 millions nous sommes prêts à les affronter » a t’il ajouté.

Le président de Rock Énergie n’a pas manqué de louer les qualités de son roi, mais cette fois ci devant les journalistes de la Sen TV. « Modou Lô est un immense champion. Les gens ne le connaissent pas mais je peux vous dire qu’il est meilleur que tous ces jeunes lutteurs. Il est plus fort et plus technique qu’eux. C’était un très beau combat mais Boy Niang a eu de la chance parce que s’il continuait la bagarre, Modou Lô allait le mettre KO (…) Aujourd’hui Modou Lô a montré qu’il peut lutteur encore de nombreuses années. Prochain adversaire ? Il est là pour tous [ les jeunes lutteurs] .»