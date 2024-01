Fort de son statut de roi, Modou Lo le récent vainqueur du fils de Falaye Baldé part favori. Mais face au fougueux Boy Niang tombeur de Balla Gaye qui a terrassé le roi des Arènes, la tâche ne s’annonce pas comme une partie de sinécure. Et pour cause ? Boy Niang est un dangereux challenger qui nourrit le rêve légitime de détrôner son adversaire ce dimanche, car assez outillé en lutte pure, fort mentalement et requinqué par sa retentissante victoire devant le fils de Double Less qui a terrassé par 2 fois son adversaire de ce jour.

