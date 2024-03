Lutte Sénégalaise : Modou Lo, « Je n’accorderai plus de revanche au cours de ma carrière et je n’en prendrai plus non plus »

XALIMANEWS-Dans un entretien avec Bantamba TV et relayé dans le quotidien L’Observateur, le roi des Arènes a évoqué son plan de carrière.

Modou Lo a maintenu sa décision de ne pas accorder de revanches aux lutteurs qui ont mordu la poussière devant lui, tels que Eumeu Sène, Lac 2, Ama Baldé et Boy Niang. Ces deux derniers étant ses deux derniers adversaires, tous 2 Pikinois, tout comme il ne vas pas demander de revanches à ses bourreaux, Bombardier et Balla Gaye 2. “Je n’accorderai plus de revanche au cours de ma carrière et je n’en prendrai plus non plus.” A lâché le Parcellois, et voilà qui est clair

Rappelons que, pour son prochain combat, le natif de Tamba Ndiaye sera défié par Siteu, au mois de novembre prochain. “Nous livrerons un beau combat”, a promis le Roi des arènes qui pousuit. “J’apprécie les combats tendus et je suis prêt à lui faire face. S’il ose se battre, je lui infligerai le même sort que les autres.”