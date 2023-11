Le Roc, Modou Xaragne Lo a fait son Open Presse ce mercredi, à la suite de celui d’Ama Baldé son adversaire de dimanche la veille au stade Alassane Djigo de Pikine. Face aux journalistes, le roi des Arènes est resté confiant. « Nous sommes prêts. On a tout verrouillé. Inshaallah, avec tout ce qu’il ( Ama Baldé) va amener, il trouvera la riposte. » A lâché Xaragne Lo sous les vivants du public Parcellois, enthousiaste et tout acquis à sa cause. Le Roi des Arènes de renchérir, » On connaît l’importance du jour (le combat), et avec mes parents,amis et supporters, nous sommes prêts.Nous prions le bon Dieu pour qu’il nous donne la victoire, d’al’er remporter la victoire et la ramener à Parcelles. »

