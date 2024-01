Dès le coup de sifflet de l’arbitre, après 2 minutes 38 secondes de balancements de bras, l’arbitre appelle les deux colosses pour leur signifier leur passivité. Dès la reprise, les 2 antagonistes adoptent le même attitude et concèdent chacun un avertissement. Très prudents, les deux lutteurs prennent leurs temps. Mais après 6 minutes de combats, les coups commencent à pleuvoir, et dans ce pugilat, Modou Lo plus prompt, parvient à terrassier son adversaire qui voulait saisir sa jambe. Une victoire nette et sans bavure pour le Parcellois, qui continue sa razzia sur Pikine et conserve sa couronne. Et à qui le tour maintenant ?

