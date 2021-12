« C’est une déception totale, depuis 2 ans que nous préparons ce combat, il y’a eu des accrocs avant, et aujourd’hui alors que tout était près et qu’il ne restait que le grand combat, tout s’effondre. On doit revoir les choses, et ne veux même pas parler à la telé car je suis hors de moi. C’est une grosse déception. Je demande pardon à tout le monde, aux amateurs de lutte, aux spectateurs d’ITV, de 2STV, la Diaspora. Je suis un homme digne et n’ayant pas de sens interdit, donc je m’attendais pas à cette tournure. Donc, que le CNG, à qui revient le dernier mot, prenne ses responsabilités », a d’abord lâché PAF, sur un ton empreint de dégoût, avant de renchérir, « c’est pas une belle image, c’est pas ce que l’on souhaitait ni voulu. » A-t-il ajouté, non sans remercier ses sponsors et les bonnes volontés qui l’ont aidé pour la réussite de cet évènement, malheureusement gâché.

