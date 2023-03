Lors d’une première attaque amorcée par Reug-Reug, ce dernier s’est retrouvé les 4 appuis au sol, sauf que les arbitres non pas jugé bon de valider la chute du Thiaroyois. Obligé de continuer le combat, les 2 lutteurs se sont retrouvés dans l’enceinte, et cette fois çi, c’est Sa Thiès qui va se faire plaquer à la suite d’une attaque de Reug-Reug. L’arbitre mit fin à ce combat sur cette chute du fils de feu Double Less. Cependant, le camp de Sa Thiès compte envoyer un recours pour réclamer sa victoire, car sur le premier chute, les images montrent qu’il y avait bel et bien 4 appuis de la part de Reug-Reug.

