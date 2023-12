Au lendemain de son retentissant succès sur Bombardier, Oumar Kane plus connu sous le sobriquet de Reug-Reug se projette sur la suite de sa carrière et désigne sa prochaine cible. » Non moi j’attends le roi. C’est un combat royal dont j’ai besoin. » A-demblee répondu le Thiaroyois aux reporter qui lui demandait sur qui il misait pour son prochain combat. Et quand le journaliste lui rétorque qu’il vaut mieux ne pas divulguer sa prochaine cible, Reug-Reug Reug insiste, « si on ne me donne pas un combat royal, je vais me consacrer au MMA tout tranquillement et encaisser mes millions. » Après que le pisse copie lui fait savoir que y’a le titre de roi des Arènes qui se jouera entre Modou Lo et Boy Niang, le vainqueur de Bombardier justifie son choix, » Modou Lo a dit qu’il va donner à ses jeunes frères leur chances, donc il ne reste que moi et Sa Thiès, et puisque moi j’ai déjà combattu, j’attends alors. »

