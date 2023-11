XALIMANEWS- Ce dimanche soir à l’arène nationale de Pikine, pour le compte du drapeau Amadou Ba, Lac de Guiers 2 de l’écurie Walo s’est imposé par pénalité, devant Sitteu de l’écurie Lamsar. La hiérarchie a été respectée.

Face à l’expérimenté Lac de Guiers 2 (19 combats, 14 victoires, 1 défaite, 2 nuls et 1 sans verdict), le fougueux Sitteu (16 combats, 11 victoires, 4 défaites et 1 sans verdict), comptait bien réussir un coup de maître et bousculer l’ordre établi. Mais après 20 minutes de chaudes empoignades lors d’une opposition qui n’a pas connu de rounds d’observation, le phénomène de Lamsar a été battu par Guédiawayois adopté par les Walo-walo, suite à une décision arbitrale (Siteu ayant été averti deux fois contre un seul pour Lac 2.)

Cependant, malgré que le choc ne s’est pas terminé par une chute, le nombreux public en a eu pour son argent. Les 2 colosses ont livré un beau combat, avec des coups et de la lutte. Et dans ce duel de la banlieue, le public a découvert un Lac de Guiers assez clinquant. D’habitude défensif et assez attentiste, le pensionnaire de l’écurie du Walo a été assez offensif, prenant le combat à son compte, donnant des coups, en dirigeant le tempo, poussant son adversaire à reculer en fermant toutes les issues. Un comportement qui a surpris plus d’un, pour ce qui est pour la plupart des férus de lutte sénégalais, comme la plus belle prestation de l’AC de Guiers 2 depuis quelques années. Un comportement loué par plus d’un et qui doit pousser le lutteur de Guédiawaye à prendre plus de responsabilité, en osant beaucoup lors de ses combats, car doté d’un physique impressionnant, et étant rompu aux rudiments de la boxe et assez outillé en lutte pure. Pour Sitteu, il n’a pas démérité, battu seulement par avertissement, il a été assez costaud, en tenant tête à un adversaire qui a plus de vécu que lui, et pas facile à bouger.

Avant ce grand combat, organisé par Jambar Productions, le public a assisté à de belles empoignades durant les 7 combats préliminaires. Modou Lo le roi des Arènes, vainqueur récent d’Eumeu Sène et Reug-Reug étaient présents ce dimanche à l’arène nationale, pour soutenir Siteu

En présence de Modou Lô, l’actuel roi des arènes et de Reug Reug, tous deux venus soutenir Siteu, le combat a démarré à 21h17.