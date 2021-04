XALIMANEWS: Dans une circulaire publiée dimanche, le Cng de lutte a notifié au promoteurs quatre conditions. Désormais, le comite National de Gestion de lutte, dans le souci de transparence et d’équité et aussi pour avoir l’assurance de la tenue de la manifestation » a défini un certain nombre de « critères improbables » à tous les promoteurs pour disposer d’une date. Selon le journal l’Observateur, les écoles et écuries de lutte des athlètes engagés doivent être en règle, le promoteur, les managers de lutte de même que les lutteurs doivent détenir des licences en cours de validité; le promoteur doit remettre au managers des lutteurs une avance de 50% sur le cachet, en présence d’un membre du Cng une caution d’un million de fcfa. Remboursable après la tenue de la manifestation à la date retenue à cet effet » dit la circulaire.

