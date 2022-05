Des fois on vous envoie un grand montant en disant que c’est une erreur et après quand vous retournez l’argent on vous vole votre argent qui était dans le compte, ou alors promotion et apres on vous demande un code secret pour vous vider de vos comptes.

