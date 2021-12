Le Sénégal connaît un déficit en compétences numériques. Il se creuse avec la mise en œuvre de l’objectif d’émergence à l’horizon 2035. Pour couvrir ce manque, l’UVS a lancé en partenariat avec la Fondation MasterCard une formation pour accroître l’employabilité des jeunes via le numérique, selon Agence Ecofin.



L’Université virtuelle du Sénégal (UVS) a lancé un programme de formation destiné à donner les compétences numériques à 80 000 jeunes à l’horizon 2026. Dénommé, « Formation ouverte pour le renforcement des compétences pour l’emploi et l’entrepreneuriat dans le numérique (FORCE-N) », il est lancé en partenariat avec la Fondation MasterCard.

Le programme est structuré autour des quatre composantes, à savoir : la formation et la préparation aux normes internationales en matière de compétences certifiées dans les métiers du numérique, l’accompagnement à l’insertion professionnelle, l’entrepreneuriat dans le numérique, et la promotion des sciences, de la technologie, des mathématiques et de la technologie numérique auprès des élèves des programmes scientifiques et techniques de l’enseignement moyen et secondaire.

« Ce programme de cinq ans est en droite ligne avec la volonté du gouvernement du Sénégal de favoriser le renforcement de contenus scientifiques et techniques dans l’enseignement, propices à la créativité et l’innovation », a indiqué le directeur Pays de la Fondation MasterCard, Serge-Auguste Kouakou.

Pour les partenaires, FORCE-N constitue une réponse aux besoins de compétences dans le domaine du numérique. Ils se font de plus en plus ressentir avec la mise en œuvre des objectifs d’émergence du Sénégal à l’horizon 2035. Cette stratégie a engagé le pays dans la transformation et à la digitalisation de ses secteurs prioritaires demandant ainsi une main-d’œuvre abondante avec les compétences actuelles.

Les bénéficiaires seront outillés pour mieux être intégrés sur le marché de l’emploi. Au Sénégal, l’on s’attend à ce que le programme contribue de manière décisive à la transformation structurelle de l’économie numérique et la promotion d’une économie numérique inclusive et le développement des compétences dans les métiers du numérique