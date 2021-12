Arrêté pour présumé terrorisme, les collègues enseignants d’Abdoulaye Diop Fall réclament un procès le plus rapidement. Dame Mbodj présent à la conférence de presse ce lundi à exigé à ce que les autorités arrêtent les fausses spéculations faites dans ce dossier et qu’il soit vidé le plus rapidement. Il annonce ainsi des grèves pour le 8 et 10 Décembre.

