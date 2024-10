Lycée Nation-Armée pour la Qualité et l’Équité de Sédhiou : le début des cours prévu pour le 4 novembre 2024

XALIMANEWS-Au Lycée Nation-Armée pour la Qualité et l’Équité (LYNAQE) de Sédhiou, les cours débuteront le lundi 04 novembre 2024, a-t-on appris du ministre de l’Education nationale, Mosustapha Guirassy.

Le Lynaque de Sedhiou, qui s’apprête à accueillir sa première promotion, a pour ambition de promouvoir l’équité, à travers une rigueur académique et discipline militaire, et l’excellence à travers une formation citoyenne axée sur les mathématiques, les sciences, les technologies, et le numérique. Ce programme éducatif novateur a pour vocation de former des jeunes leaders capables de contribuer au développement d’un Sénégal uni et prospère.

Le ministre de l’Éducation a mis en avant l’importance de cette initiative pour développer les compétences des jeunes Sénégalais. Il a également appelé la communauté éducative à soutenir ces élèves dans leur quête d’excellence, afin de garantir le succès de ce projet, qui constitue une avancée significative pour l’éducation au Sénégal.