XALIMANEWS- Le rappeur Xaman a fait une sortie, avant hier, pour donner son avis sur l’implication de ceux que l’on appelle ‘nervis » dans les affaires de la cité. Mais, les internautes n’ont pas été tendre avec lui. Il a essuyé de vives critiques de leur part. Et suite à cela, il a fait une autre sortie pour s’expliquer: « Salam à tous, je me suis retrouvé au cœur d’une polémique sans raison d’être, au sujet d’un tweet que j’ai récemment publié et qui a fait le tour de la toile . Je me vois sincèrement désolé d’avoir fait penser, de par mes mots, que j’ai cessé d’être ce Gunman Xuman de principes et de valeurs que vous connaissez. Comme vous le savez, depuis le début de ma carrière avec Pee Froiss, je me suis toujours soulevé, par devoir patriotique et citoyen, contre toute pratique antidémocratique, antirépublicaine ou anti-progrès – quels qu’en ont été les auteurs (opposition ou mouvance). Ce n’est certainement pas aujourd’hui que je vais m’arrêter. Durant tout mon parcours, je n’ai jamais vendu et je ne vendrais pour rien au monde ma dignité et mon honneur. Je suis et je resterais à jamais du côté du peuple qui a fait de moi celui que je suis. Peace. La lutte continue », a-t-il écrit.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy