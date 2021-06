Dans l’émission « Grand Jury » de M. Babacar Fall du dimanche 06 juin, M. Abdoulaye Babou (l’avocat/talibé) est remonté sur ses grands chevaux pour encore essayer d’enfoncer M. Seydou Diao affirmant détenir des audios et des vidéos qui prouvent que celui-ci a bel et bien cité Serigne Touba ( que sa lumière continue de nous guider) au cours de l’audience. Diantre ! Qu’est-ce qui empêche cet homme de publier ces documents au lieu d’entretenir le flou ? Peut-être les mettra-t-il à la disposition de Serigne Mountakha (QU’ALLAH SWT lui accorde une longue vie avec une bonne santé) lors de sa rencontre avec le saint homme ou les ajoutera-t-il dans la correspondance qu’il compte adresser au Président Macky Sall ? Cet homme a vidé un flot de paroles creuses et funestes encore pour convaincre l’opinion en se gardant soigneusement de révéler qu’il a insulté M. Seydou Diao en pleine audience ! Les audios et vidéos qu’il prétend détenir ne sont autres que ceux qui ont déjà fait le tour des réseaux sociaux. Au cours de l’émission, cet homme a voulu encore appeler à l’escalade en enfilant son manteau effiloché de talibé mouride. Même le pauvre Babacar Fall a voulu le raisonner en lui rappelant la sagesse qui devrait habiter le talibé mouride « de 71 ans » (lui-même dixit) ! C’était sans compter avec l’avalanche de propos haineux proférés par cet homme, l’écume à la bouche ! Coup d’épée dans l’eau ! Aucun sénégalais, aucun talibé mouride digne de ce nom ne suivra cet homme dans sa chevauchée solitaire. Quant à moi, je suis désespérément déçu car j’ai entretenu le mince espoir que cet avocat/talibé mouride de 71 ans allait enfin s’amender. C’était l’occasion à mon avis de prouver sa grandeur d’homme, de mériter sa robe et son statut de bon talibé mouride. Hélas ! Stupidité quand tu nous tiens ! Turpitude quand tu nous hantes ! Affabulation quand tu nous ronges ! Manipulation quand tu nous guides ! QU’ALLAH SWT nous préserve de satan le lapidé !

