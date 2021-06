ADVERTISEMENT

Il arrive qu’un homme vive des situations assez rocambolesques, inexpliquées au cours de son existence paisible du fait d’individus sans scrupules. Des situations que leur font vivre des hommes malintentionnés pour des raisons généralement inavouées.

C’est le cas de Seydou Diao, procureur de Diourbel. Ce jeune procureur a vécu des moments difficiles dans la journée du mardi 1er juin du fait des agissements de M. Abdoulaye Babou, avocat et talibé mouride.

Pour ce qui me concerne, je doute sincèrement que cet homme mérite sa toge d’avocat ou son statut de talibé de Serigne Touba car son attitude irrespectueuse et irresponsable est aux antipodes de ce dont il se réclame.

Cet homme n’a pas hésité, en pleine salle d’audience à proférer des insultes à l’endroit du jeune procureur Seydou Diao. Celui-ci les lui a finalement rendues après qu’il ait eu à les répéter.

Cet homme se permet ensuite de dire que M. Seydou Diao a offensé la famille de Serigne Touba pour inciter les talibés à réagir.

Poursuivant son comportement incompréhensible, il promet de rencontrer le Khalife Général Serigne Mountakha et d’écrire au Président de la République pour que le procureur Diao soit relevé de ses fonctions à Diourbel !

Non content de tout ça, il va raconter des contre-vérités à travers les ondes de la radio Walf Fadjr et y inciter les talibés à réagir contre le procureur Seydou Diao.

Et tout ceci à partir de fausses allégations totalement issues de son imagination ! Rien de tout ce qu’il a avancé n’est vrai !

N’eussent été la sagesse, la sérénité, le sens de la responsabilité des autorités de Touba (Serigne Modou Diop Diawbé et Serigne Fallou Mbacké notamment) et la police, l’irréparable se serait produit ce jour là et que peut être la vie de M. Seydou Diao et celle de sa famille en seraient durement affectées.

Voilà un avocat qui se targue d’avoir pratiqué 36 ans de barreau et qui est à ce niveau de comportement aujourd’hui !

Voilà un talibé mouride (de près de 70 ans d’âge certainement) qui incite à la haine, à la violence et à l’escalade !

Enfin voilà un avocat/talibé qui use de la calomnie, du mensonge et de la manipulation afin d’assouvir ses désirs démoniaques envers quelqu’un qui ne lui a rien fait et qui peut être son petit-fils !

Cet homme pretend avoir le pouvoir de faire sortir M. Diao de Diourbel ? Quel prétentieux ! C’est le monde à l’envers car je me demande, après tout ce qui s’est passé, lequel de cet homme ou de Seydou Diao devrait rencontrer le Khalife Général le Noble Serigne Mountakha Mbacké (QU’ALLAH SWT le garde longtemps parmi nous avec une santé de fer) et écrire au Président de la République Macky Sall pour faire expulser l’autre de la terre de Serigne Touba ! Décidément le ridicule ne tue pas !

La véritable question qui mérite d’être posée est de savoir la cause et/ou l’origine de cette haine nourrie à l’endroit du jeune procureur Seydou Diao parce que les arguments servis par cet homme sont très légers et dénués de fondement !

Que cet homme sache que c’est ALLAH SWT qui a amené Seydou Diao à Diourbel et il va y rester jusqu’à ce qu’IL en décide autrement sur son sort.

Que cet homme sache que Seydou Diao a été éduqué par nos soins depuis sa tendre enfance chez son grand-père Issa BALDÉ (QU’ALLAH SWT le garde longtemps parmi nous avec une santé de fer), ancien MDL-CHEF de la Gendarmerie nationale qui a noblement et efficacement servi son pays. C’est sous l’aile protectrice de cet homme valeureux que Seydou Diao a subi une éducation exemplaire à Kolda. Éducation irréprochable qui lui vaut aujourd’hui l’estime non seulement de sa famille mais celle des autorités administratives et religieuses de Diourbel et de Touba.

Serigne Mountakha Mbacké (QU’ALLAH SWT lui accorde une longue vie avec une bonne santé) est connu pour son attachement à la paix et il ne cesse de le démontrer. Il ne connait pas la haine, le bellicisme ou la calomnie à l’image de son aïeul le très vénéré Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul. On ne peut pas se réclamer de ces hommes saints et se comporter négativement.

Trente six ans de barreau et soixante dix ans de mouridisme n’auront pas suffi à M. Babou d’acquérir la sagesse. Il n’est pas cependant trop tard. Mais que de temps perdu !

Aliou Corop BALDÉ professeur de lycée à la retraite. Oncle de Seydou Diao.

383 cité Mbaba Guissé Kounoune.