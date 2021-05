« Notre honneur repose dans l’opinion des autres. »

Proverbe italien.

Grâce à Karim Wade, le PDS reste debout et constitue une alternative crédible pour le Sénégal.



La plupart des sénégalais ont reconnu que le Président Me Abdoulaye WADE, est le meilleur Président que le Sénégal ait connu depuis l’indépendance.

A chaque sortie, Me Wade voit une foule immense derrière lui pour lui témoigner de leur affection et leur reconnaissance pour services rendus à la nation. Il a beaucoup servi et travaillé pour son pays le Sénégal et pour l’unité africaine. Au lendemain de la perte du pouvoir en 2012, le PDS, ses collaborateurs et la famille Wade ont connu des moments sombres et difficiles.

Nous étions dans le collimateur du nouveau pouvoir et de certains compatriotes qui nous accusaient de voleurs (tableaux d’arts, tapis du palais présidentiel, véhicules entre autres) de « détourneurs » de deniers publics et d’enrichissements illicites.

Ainsi, la majeure partie des sénégalais demandait au nouveau régime de faire la reddition des comptes autrement dit d’auditer la gestion du régime Wade.

Ces interpellations étaient finalement considérées comme une demande sociale.

Un ministre du Président Wade soutenait que, si nous perdons le pouvoir, beaucoup d’entre nous seraient en prison.

Toutes ces situations, nous permettent de mesurer l’ampleur des accusations que le PDS et la famille Wade ont été l’objet.

En Mars 2013, le Président Macky SALL dresse une liste de plus d’une vingtaine de dignitaires du régime de son prédécesseur pour les trainer en justice afin de répondre positivement à ce qu’ils appelaient à l’époque, une demande sociale.

Pendant cette période, l’ancien ministre Karim WADE était en France. C’est de là-bas qu’il a reçu une interpellation de l’Etat du Sénégal pour venir répondre à une convocation de la CREI (Cour de Répression d’Enrichissement Illicite).

Cette Cour est un tribunal d’exception créé du temps du Président, Abou Diouf dans les années 80 et ne fonctionnait pas. Cette Juridiction a été réactivée spécialement par le régime du Président Macky SALL pour mettre la pression sur les dignitaires du régime du Président WADE et particulièrement sur Karim Meissa Wade.

Il faut signaler que ce Tribunal fonctionne de manière spécifique et est, en contradiction avec les principes généraux du droit qui fondent les régimes démocratiques de protection des droits de l’homme.

Par exemple c’est la seule juridiction au monde où la charge de la preuve est renversée; c’est à dire; il est demandé à l’accusé de prouver le contraire de ce dont il est accusé.

La CREI est la consécration de la liberté d’accuser, de poursuivre de juger et de condamner sans preuves.

Ce qui constitue un danger et une menace permanente pour tout citoyen sénégalais.

Une autre singularité de cette juridiction est, qu’après jugement, le mis en cause ne peut pas faire appel, pour demander de réétudier son cas.

Malgré toutes ces circonstances Karim Meissa WADE a pris la décision d’aller répondre.

De sources sures, le Président WADE qui est aussi, comme vous le savez, un juriste chevronné un avocat pointilleux, lui fait savoir que ce tribunal latent a été réactivé juste pour le mettre en prison et ou pour le museler. Il a rajouté que cet acharnement et leur choix de procédure ne servent à rien d’autre que vouloir utiliser cette juridiction pour un règlement de compte.

Le digne fils, dit à son père, que malgré ses observations, il allait répondre dans un seul but, défendre l’honneur de sa famille. Il savait qu’il pouvait décliner la convocation.

Etant ancien ministre, il aurait pu demander d’avoir affaire avec la Haute Cour de Justice ou peut-être avec la Cour des Comptes, comme prévu dans la Constitution sénégalaise dans l’article 25 qui stipule que la Cour des Comptes juge les comptes des comptables publics

(L organique n°99-70)

Aujourd’hui, il est sorti victorieux devant tous les tribunaux internationaux (la Commission des Nations Unies pour les Droits de l’Homme demande la révision de son procès, parce qu’il a été mal jugé. La CEDEAO, à travers son organe de promotion des libertés politiques a dit la même chose). L’opinion nationale et internationale a fini par se faire à cette idée aussi.

Parmi les 25 listés, Il est le seul à être jugé et condamné par la CREI. Pour l’heure la CREI n’a jugé qu’une seule personne. C’est la seule juridiction au monde à détenir ce record.

Karim WADE reste l’un des rares hommes politiques sénégalais à être incarcéré plus de trois ans sans faire de vague ni fléchir.

Actuellement aucun opposant ne peut parler d’un homme politique sénégalais qui a vécu l’injustice sans citer Karim WADE.

Ainsi, il devient le symbole des victimes sous le magistère du président SALL.

Il est devenu un espoir pour tout un peuple. Beaucoup de sénégalais pensent qu’il est la solution, l’alternative crédible pour développer le pays. Et ce pour de multiples raisons :

? *Il sait négocier tout en protégeant d’abord les intérêts du Sénégal.

? *Il sait gérer et mobiliser des fonds (il a ramené au Sénégal, plus de 5000 milliards de frs CFA pendant qu’il était ministre)

? *Il est efficace et pragmatique: on se souvient du PLAN TAKKAL (pour résoudre les coupures intempestives de l’électricité) de la réussite de l’ANOCI (Agence Nationale de l’Organisation de la Conférence Islamique), de la manière exceptionnelle qu’il avait réussi à relancer AIR SÉNÉGAL et dernièrement pour faire face à la COVID-19.

? A ce propos pendant que le régime actuel pensait offrir aux populations des kits alimentaires, il avait mis à la disposition du Sénégal cinq mille kits de tests contre le coronavirus, d’une valeur de 250 millions de FCA.

? *Il est un homme de paix, il a fait plusieurs fois preuve d’humilité comme son père.

Aux dernières nouvelles, de son exil forcé, il est au cœur de l’organisation de la coupe du monde de football de 2022 au Qatar. Son pays hôte est entrain de profiter au maximum de son expertise. Le Qatar prévoit d’ailleurs de créer et de lui confier un fonds d’investissements destiné aux pays africains estimé à 1400 milliards de FRANCS CFA.

Ne commettons pas, la même erreur que nous avions commise avec WADE-PERE, Elisons Karim WADE, cinquième (5 e ) Président de la république du Sénégal pendant qu’il est encore jeune!

La vérité fini toujours par triompher.

Personnellement, j’ai retenu, d’après les priées de Serigne Sidy Mokhtar Mbacké : M. KARIM WADE n’est pas encore au palais, c’est parce qu’il n’a pas encore participé à une élection présidentielle.

Ainsi, si nous voyons que le Président Me Abdoulaye Wade est toujours dans le cœur des Sénégalais, ce n’est pas parce qu’il était juste un bon Président; mais c’est le fait que; son fils héritier KARIM MEISSA WADE est allé répondre à la sommation de la CREI; faire la prison dignement, pour redorer l’honneur de sa Famille (les Wades) et remettre le PDS dans une meilleure posture.



M. Mountaga GANGUÉ

Wadiste