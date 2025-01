M. Macron, on vous dit plutôt mer… (Par Marvel Ndoye)

Monsieur Macron, lorsque l’on vous entend manquer autant de respect à l’Afrique et aux dirigeants africains, nous nous sentons un peu coupables car nous savons que c’est à cause de présidents valets et croupions comme Macky Sall que vous en êtes arrivés là. Durant 12 années, tout ce qu’il n’a pas fait pour vous, c’est promener votre chien Némo ou celui de votre prédécesseur François Hollande. Nous n’en sommes même pas très sûrs d’ailleurs.

Monsieur Macron, plutôt que de travestir l’histoire sur la souveraineté des pays africains auxquels vous faites référence, demandez-vous plutôt si vous ne seriez pas aujourd’hui en train d’embouteiller des bières allemandes si les tirailleurs sénégalais, derrière lesquels se planquaient les soldats français, n’avaient pas fait couler leur sang pour la France.

Monsieur Macron, vous ne convaincrez que votre tiak-tiak Macky Sall lorsque vous prétendez que la France n’a pas reculé en Afrique, mais qu’elle a juste volontairement choisi de bouger. Si la France avait décidé d’elle-même de bouger du Niger, son ambassadeur Sylvain Itté n’irait pas jusqu’à se menotter à la chaise anglaise des toilettes de la résidence de l’ambassade pour ne pas être expulsé hors du pays. Partout ailleurs c’est pareil, vous avez été viré à coups de pieds au bas du dos. Le Sénégal qui a repris sa souveraineté au 24 Mars 2024 ne fera pas exception, et ses nouveaux dirigeants ont même montré la voie aux patriotes d’autres nations en quête de libération.

Monsieur Macron, au plan international, avec votre diplomatie à la poulet-merguez sauce moutarde, vous vous êtes planté partout, Ukraine, Moyen-Orient, USA-France, Afrique. Il ne vous reste plus une seule dent.

Au plan national, vos citoyens vous ont élu le pire président de la 5ème république. Vous avez tout perdu et reperdu. Vous peinez même à garder un premier ministre plus de 3 mois.

En Afrique, le seul qui vous dira merci comme vous le souhaitez, vous savez déjà qui c’est, votre cireur de pompes planqué à Marrakesh. Il ne faut pas s’en étonner puisque :

1° Jamais depuis que le monde existe, un chef d’état n’a osé proposer à un autre chef d’état en exercice comme lui de devenir son garçon de courses après son départ du pouvoir

2° Jamais depuis que le monde existe, un chef d’état en exercice n’a fait preuve d’autant de larbin€rie vis-à-vis du chef d’un autre état en acceptant publiquement de devenir son planton après le pouvoir. Vous êtes deux cas spéciaux, avec bien des similitudes dans vos méthodes, dans vos bilans, dans votre impopularité, dans vos conflits avec la vérité.

Lui vous dira assurément « merci », et probablement à plat ventre, comme il a dit « merci » à la France pour de simples desserts. Nous autres, qui pleurons encore nos martyrs victimes de votre planton que vous souteniez dans ses massacres, qui pleurons encore nos tirailleurs tombés par ou pour la France, on vous dit plutôt « merd… ».

MARVEL NDOYEE-mail : [email protected]