M. Sonko, sortez de ce corps ! (Par Marvel Ndoye)

Bougane Gueye Danny est un politicien particulier dans l’espace politique. C’est le seul qui passe son temps à imiter des leaders, espérant atteindre les mêmes résultats, mais n’obtient que des moqueries au bout du compte.

1° Il a commencé par singer son homologue patron de presse Youssou Ndour

a) Youssou Ndour lance son mouvement « Fekke Maci Bollé » – Il fait le bon choix aux présidentielles de 2012 – Se fait nommer ministre de la culture, ensuite ministre conseiller, et au cœur du pouvoir 12 années durant.

b) Bougane l’imite en lançant son mouvement « Gueum Sa Boop » – Il choisit le pire des candidats (Idy) en 2019 – Devient la risée en 2024 avec son histoire de 2ème tour – Se fait élire « clown de l’année » et patron de « Keur Dof Yi »

2° Depuis lors son corps semble être habité par Ousmane Sonko

a) Quand Sonko a tenu haut la main le flambeau de « chef de l’opposition »

b) Bouna est en train de tenir fièrement le flambeau de « clown de l’opposition », et espère parvenir au même résultat

a) Quand Sonko lance à Macky Sall la fameuse phrase « di nga ma rèy, wala ma rèy la » en réponse à la chasse à l’homme lancée par le tyran

b) Bougane lance à Sonko la même phrase, mais en réponse à des moqueries de tik-tokeurs qu’il a confondues avec une chasse à l’homme

a) Quand Sonko disait qu’il a déjà préparé son testament et a prévenu sa maman qu’il y’avait de fortes chances qu’il laisse sa vie dans ce combat contre le tyran Macky Sall

b) Bougane nous dit qu’il a déjà préparé son sac noir et a prévenu son fils qu’il ira en prison. Seulement il a oublié de lui préciser que ce serait certainement pour fraude fiscale

a) Quand Sonko faisait ses lives assis dans son fauteuil, avec le drapeau du Sénégal à sa droite, et 50 000 spectateurs en ligne sur sa seule page

b) Bougane achète un fauteuil et un drapeau similaires, fait son cinéma, mais doit se contenter de 500 vues en ligne toutes plateformes confondues

a) ?Quand Sonko tient ses points de presse pour démontrer par A + B les dérives et mauvaises orientations du tyran Macky Sall

b) Bougane essaye d’en faire de même, mais finir par des « nènou bakhal coute 150 f », par des 1000 + 37% = 3700, par des 33% + 66% = 100%, et autres sottises

a) Quand Sonko va avec un petit cortège répondre à une convocation, c’est 10 000 FDS qui sont mobilisés, et le Sénégal aux bords du chaos

b) Bougane va à une convocation avec un cortège plus long que celui de BDF, aucun FDS n’est mobilisé, le Sénégal est mort de rire

Bougane a presque tout imité de Ousmane Sonko. Il est allé jusqu’à faire porter à l’un de ses gardes du corps le même fameux foulard que Momo bou Sonko porte toujours sur la tête. Certainement il a déjà préparé son Azoura Fallou porteur de drapeau, son Bentaleb Sow, ses pantalons treillis, et je ne sais quoi d’autre.

Espérons qu’il ne pousse pas ses pitreries jusqu’à aller payer une masseuse pour qu’elle l’accuse de viols répétitifs, et après qu’il se mette à accuser Ousmane Sonko de complot contre lui.

SVP, aidez Bougane à aller aux élections sans lui donner le moindre prétexte de ne pas le faire. Laissez-le parler au maximum et amuser la galerie avec ses bourdes et ses fameux calculs jamais justes. Sa coalition de rigolos et de judas ne recueillera que sa seule voix dans son propre bureau de vote. Ils savent qu’ils seront humiliés partout, c’est pour cela qu’ils se cachent tous sur la liste nationale. Mais les sénégalais ont démontré en Mars 2024 qu’ils savent reconnaître les cafards et lézards de l’espace politique.

MARVEL NDOYE

E-mail : [email protected]