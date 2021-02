Chers compatriotes du Sénégal, chers africains. Ne laissons personne piétiner notre démocratie et nous priver de notre liberté de citoyens. Il a fallu la longue et acharnée lutte de nos aïeux pour en arriver là . Ne laissons passer aucune injustice commise par nos dirigeants à des fins politiques. C’est malheureux mais ici-bas il faut se battre pour se faire une place et gagner le respect . La paix du Sénégal est actuellement menacée ,rester sans rien faire serait se rendre complice de déstabilisation sociale. Une fois de plus ne laissons personne hypothéquer cette magnifique paix qui fait la cohésion sociale. « Diam Sénégal téranga la !! N’gallé way bougnou bayyi saï saï diko nakhassal. « »MA DËYLEEN GARS YII, texte bii son la ,mingui eksi! Love léén rék laa déf ??????????? JUMMAH MOUBARAK ??III

