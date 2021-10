Aminata Sourang Mbaye Diouf, doctorante en droit privé, est spécialiste du droit patrimonial de la famille, et est encadrée par Pr Françoise Dieng de l’Ecole doctorale Sciences Juridiques, Politiques, Economiques et de Gestion (EDJPEG). A travers sa thèse, elle entend attirer l’attention des décideurs et du législateur sur la notion d’entreprise familiale pour qu’il y ait une acception plus large. Elle plaide donc pour une prise en compte sur le plan juridique des petites, voire micro-entreprises.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy