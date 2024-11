Mabouba Diagne : “Le prix que nous allons fixer pour l’arachide va contenter les paysans”

XALIMANEWS: Le prix du kilogramme de l’arachide va refléter cette année les ambitions des pouvoirs publics pour le monde paysan, a affirmé, jeudi, à Kaffrine (centre), le ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage, Mabouba Diagne.

“On aura une réunion interministérielle qui sera présidée par le Premier ministre et on va vous déclarer le prix de vente du kilogramme de l’arachide. Et je vous rassure que les paysans seront contents”, a-t-il notamment déclaré.

Le prix qui sera fixé va refléter les ambitions du président de la République et du Premier ministre pour accompagner le monde paysan, a indiqué M. Diagne.

Il s’entretenait avec des journalistes, au terme d’une visite des champs d’arachide du chef religieux Serigne Sidi Abdou Lahad Mbacké.

Il s’agit de 1800 hectares situés à Darou Salam, une localité de la commune de Gniby, dans la région de Kaffrine.

Le ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage, accompagné de certains de ses collaborateurs et des responsables des services déconcentrés de son département, en a profité pour revenir sur l’ambition du gouvernement de mettre en place des coopératives agricoles communautaires.

APS