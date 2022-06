Adji Mergane Kanouté et ses camarades estiment que ceux qui appellent à manifester dans la rue «n’exposeront jamais leur progéniture et ont pour objectif de sacrifier la vie d’honnêtes citoyens pour des intérêts individuels et bassement vils et personnels». Les leaders de cette coalition qui a porté la candidature de Macky Sall au premier tour de la Présidentielle de 2012, considèrent que «les leaders de Yewwi ont avoué leur incompétence et inexpérience en matière électorale et doivent par conséquent payer leurs erreurs et subséquemment les assumer».

