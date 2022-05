«Nous avions pris un décret signé le 8 janvier 2020 après toute une série de négociations. C’est lors du premier conseil des ministres de Diourbel que ce texte est passé. Et on avait donné 2 ans aux collectivités pour s’adapter, et qu’à partir du 8 janvier 2022 toutes les collectivités territoriales ont l’obligation de respecter l’organigramme type et tout recrutement en dehors de cet organigramme type est nul et de nul effet.

