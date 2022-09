Le troisième mandat de Macky SALL ne passera pas. Le Front pour une révolution anti-impérialiste populaire et panafricaine (Frapp) réuni tous moyens pour barrer la route au leader de BBY. Face à la presse ce matin, les amis Guy Marius SAGNA ont fait une déclaration pour mettre en garde le président de la République Macky SALL contre toute tentative de briguer un troisième mandat. «Le Frapp démarre aujourd’hui la campagne contre le 3e mandat du président Macky Sall dénommée ‘’Macky dégage ! Gor ca wax ja ! 2024 c’est fini’’, a annoncé Bentaleb Sow devant la presse.Cette campagne a pour objectif principal, selon le chargé du recrutement et du déploiement du Frapp, de défendre la Constitution et d’empêcher la 3e candidature «illégale et illégitime» de Macky Sall.La campagne est aussi un programme de libération nationale démocratique, populaire et panafricaine. Les membres comptent ainsi installer dans toutes les localités du Sénégal des comités de défense de la Constitution « Macky dégage ! Gor ca wax ! 2024 c’est fini !’’, mener partout des activités de sensibilisation pour la défense de la Constitution et contre le 3e mandat «illégal et illégitime» de Macky Sall et se disent prêts à faire face au président Sall le jour où il osera annoncer qu’il va piétiner la Constitution du Sénégal.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy