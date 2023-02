Mardi, le président Sall entamera les activités prévues dans le cadre de cette tournée en présidant durant la matinée un conseil présidentiel sur le développement de la région. Dans l’après-midi, à 14heures, il inaugurera le pont de Marsassoum, avant de lancer dans la matinée de mercredi les travaux de la boucle du Pakao. La cérémonie de lancement de cet axe routier, qui reliera Karantba à Kolibantang et Saré Tanné se tiendra à Sandinéri, près de Sédhiou. Il inaugurera ensuite la centrale électrique de Tanaff dans l’après-midi, à 14 heures. Une heure plus tard, il se rendra à la grande mosquée de Sédhiou, réhabilitée dans le cadre du programme de rénovation des lieux de culte. Dans la journée de jeudi, il présidera un conseil des ministres décentralisé. Plus tard dans l’après-midi, il procédera à l’inauguration de l’hôpital Amadou Tidiane Ba de Sédhiou. Cet hôpital a été réalisé dans le cadre du programme de construction d’hôpitaux régionaux à Sédhiou, Kaffrine, Kédougou et Touba, pour un coût global de 97 milliards de francs CFA. e seul hôpital de Sédhiou a nécessité des investissements évalués à 20 milliards de francs CFA. Le lendemain, il inaugura le centre de formation professionnelle en foresterie de Bounkiling, avant de quitter la région.

