«Ce débat je le traiterai en temps voulu. Et les sénégalais seront édifiés. Ce qui est sûr, c’est que je ne ferai jamais un acte qui soit antidémocratique ou anticonstitutionnel puisque je suis profondément démocrate. Maintenant je décide moi de parler quand le moment sera venu, pas maintenant. » Le « ni oui ni non » « Attention, le ni oui ni non il faut bien le comprendre. Au journaliste sénégalais qui me disais pourquoi je ne veux pas répondre, je lui ai répondu que si je dis oui je veux être candidat le débat va enfler, on ne va plus travailler parce qu’il y aura la matière pour les spécialistes de la manipulation et de l’agitation.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy