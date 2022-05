Le Général de Gaulle écrivait dans ses « Mémoires » que l’élément le plus important en politique c’est la chance. Aujourd’hui après dix ans de magistère le Président Macky Amadou Sall se révèle à nous comme s’il s’agissait d’une nouveauté. Des éléments qui se conjuguent et se répètent finissent par lui donner le profil de la chance faite homme. Cet homme est issu d’un milieu très modeste sur le plan économique. Il s’est vu élevé par des personnes de principe qui ont fini par forger sa personnalité. Et c’est lui qui a fait le reste. D’abord les bonnes études qui ont fait de lui un bon ingénieur et pas n’importe lequel. Mais plus, un ingénieur ingénieux. Les apparences de l’homme ont été souvent trompeuses. C’est avec le temps qu’on a vu qu’il conduit les choses avec une certaine dextérité Surtout l’économie sénégalaise. Quand il quittera le pouvoir nous ne serons pas loin de mille kilomètres d’autoroute réalisés. À côté de nouvelles installations portuaires et aéroportuaires, de très bonnes écoles, des universités en nombre et en qualité. Il en sera de même dans d’autres secteurs comme la santé avec des hôpitaux et des centres de santé… Le Sénégal disposera de dizaines, de centaines de milliers de hauts diplômés qui pourront faire fonctionner le pays harmonieusement. Je crois qu’il aura éliminé la corruption, amélioré la justice. Déjà il a de très bonnes relations avec les familles religieuses. Il pourra réguler l’arène politique qui va sortir du ridicule actuel où il y a autant de partis que le nombre de jours de l’année. Pour qu’on ait juste deux, trois ou quatre partis. Ce qui n’est pas rien. À chaque fois qu’il y a quelque chose qui peut entraver la marche de l’homme et du pays il y a comme une main divine qui vient le sortir d’affaires. C’est cela la chance. Alors que le monde est en train de crouler sous plusieurs facteurs dont presque trois ans de Covid, la guerre d’Ukraine, l’inflation galopante….. Cette guerre a rendu malheureux beaucoup de pays, notamment en Europe, en Amérique du Nord, en Australie et au Japon. Mais Macky La Chance tire profit de cette guerre parce que contourner le gaz russe renvoie forcément au Sénégal. C’est pourquoi il y a lieu de saluer sa déclaration glorieuse pour dire que nous allons fournir du gaz à l’Europe. Certes un pipeline pourra ramasser aussi bien le gaz sénégalais que celui mauritanien pour aller faire une jonction avec le gaz Marocain . La frontière marocaine se trouvant à six cents kilomètres à vol d’oiseau du fleuve Sénégal. L’avenir est prometteur. Le Sénégal pourrait aussi envoyer, s’il le veut, un pipeline pour rencontrer l’autre terminal gazier qui part du Nigeria pour chercher la Méditerranée dans une zone située entre l’Algérie et le Maroc. Pour que le Sénégal garde sa gloire historique il doit toujours être intéressant pour les autres. C’est une manière pour Macky d’éradiquer l’émigration. Les gens viendront du Nord vers le Sud ( vers le Sénégal) au lieu du contraire. Le fameux Barça mbaa Barsaq sera un mauvais souvenir.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy