Le président Macky Sall veut nous faire accepter l’idée que lui « surga » des sénégalais a le droit d’avoir un certain train de vie dans un des 30 pays les plus pauvres de la planète. Il n’est pas le seul. La majeure partie de la classe politique de ce pays pense ainsi. Mais lequel d’entre nous accepterait que sa ménagère ait un train de vie qui compromette le déjeuner, le dîner, le petit-déjeuner de la famille ? Même Macky Sall, ses alliés et ses prêts-à-répéter ne l’accepteraient pas. Et pourtant, c’est ce qu’ils essaient vainement, stérilement de justifier.

