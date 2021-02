XALIMANEWS: Sur sa page Facebook, Macky Sall a rendu hommage et présenté ses condoléances à la famille de l’ancien ministre de la culture Abdoul Aziz Mbaye. « J’ai appris avec consternation, le décès de M. Abdoul Aziz Mbaye, ancien Ministre de la Culture et ancien Ministre, Directeur de Cabinet du Président de la République, un homme chaleureux, disponible, généreux et engagé. Je voudrais rendre un hommage particulier au brillant intellectuel et à l’homme de culture, et présenter à sa famille les condoléances émues de la Nation. Qu’Allah l’accueille en son Paradis », a écrit Maky Sall.

