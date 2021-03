L’Université est un des cadres les plus efficaces trouvé jusqu’ici pour la recherche et le partage du savoir. Dans ce domaine, pas de place pour le « patriotisme » de terroir ou de village qui favorise la fragmentation ethnique et le chaos. On ne doit soutenir à l’université que les associations qui contribuent à la recherche et au partage du savoir.

